Botafogo pede a ajuda a patrocinador O diretor de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, admitiu que, além do atacante Dodô, do Goiás, está tentando a contratação do lateral-esquerdo Xavier e do meia Rosembrick, ambos do Santa Cruz, que foi vice-campeão brasileiro da Série B. Mas, o dirigente não está confiante em um final positivo para o Alvinegro, porque somente com a ajuda de patrocinadores os reforços deverão vir para o Rio. ?A intenção e a oportunidade para termos esse jogadores é real. Já iniciamos os contatos e está tudo encaminhado. Mas, precisaremos de ajuda?, disse Montenegro. ?Se nossos patrocinadores não aceitarem entrar com parte do dinheiro será muito difícil trazer o Xavier e o Rosembrick.? Sobre a situação de Dodô, Montenegro afirmou ter mais esperança, já que o próprio atleta declarou que acertará com o Botafogo, caso uma proposta recebida do futebol árabe não seja concretizada. Montenegro afirmou que a tendência é a de que na segunda-feira o atleta dê a resposta final ao Alvinegro sobre o seu destino em 2006.