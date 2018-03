Botafogo pede apoio da tocida no sábado Depois de obter sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá uma semana de treinamentos para enfrentar a Portuguesa, no próximo sábado. O time paulista é o vice-líder da competição e ainda está invicto. "Esperamos que a torcida venha ao Caio Martins para nos apoiar. Vamos jogar em casa e precisamos dos três pontos", disse o atacante Edvaldo, autor de um dos gols na vitória sobre o CRB-AL, por 3 a 0. Hoje, o técnico Levir Culpi não comandou os treinamentos do time. Ele viajou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para receber o Troféu Zagallo, uma premiação da imprensa gaúcha.