Botafogo pede atenção para não descer A saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro foi usada como alerta nesta segunda-feira pelo técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, antes do início dos treinos. O treinador frisou que o Alvinegro não pode "se acomodar" porque a situação ainda é "grave". "Na outra vez em que saímos e fomos para a 17ª colocação houve a ilusão de que a situação tinha ficado confortável", disse Bonamigo. Atualmente, o Botafogo ocupa a 19ª posição, com 43 pontos em 39 partidas. "Fizeram muito oba-oba e o time se desconcentrou. Precisamos aprender com aquele episódio e não nos desconcentrarmos mais." Bonamigo disse estar otimista para o confronto contra o São Paulo, pela próxima rodada do Brasileiro. Nesta segunda-feira, o técnico começou a treinar uma formação ofensiva para tentar impor seu ritmo de jogo ao time paulista. A tendência é a de que o Alvinegro seja escalado com três atacantes: Caio, Ricardinho e Schwenk.