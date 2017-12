Botafogo pede o apoio da torcida O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, acha que o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, será mais do que especial. Primeiro, por causa do risco de ambas equipes serem rebaixadas no Brasileiro. E depois, pelas agressões entre torcedores e jogadores flamenguistas após a goleada sofrida para o Atlético-MG, na rodada passada do campeonato. "Esse clássico envolve questões de rebaixamento e de segurança, devido aos últimos acontecimentos. Vai ser decisivo, até pela necessidade de as duas equipes necessitarem dos três pontos", declarou o presidente Bebeto de Freitas, que pediu o apoio da torcida. "É hora de incentivar e de lotar o Maracanã. A diferença de pontuação entre Flamengo e Botafogo é mínima. Ou seja, de um ponto a nosso favor."