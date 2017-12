Botafogo pede o apoio dos torcedores Nesta quarta-feira, os jogadores do Botafogo afirmaram que o incentivo da torcida será fundamental para que a equipe supere o Fortaleza, domingo, no Rio, e se classifique para a Copa Sul-Americana. Eles convocaram os torcedores para lotar o Estádio Luso-Brasileiro. Em troca, prometem empenho durante os 90 minutos e a conquista dos três pontos. ?O momento é decisivo. Por isso, o apoio da torcida é muito importante. Eles nos incentivam e a gente cresce dentro de campo?, declarou o volante Thiago Xavier, que vai atuar improvisado no domingo - ele ocupará a vaga do lateral-direito Ruy, que está suspenso. O técnico Celso Roth ainda não decidiu se escalará Zé Roberto ou Caio ao lado de Reinaldo no ataque do Botafogo. Mas a tendência é a de que o primeiro comece a partida.