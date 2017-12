Botafogo pede presença da torcida Em "lua-de-mel" com a torcida, apesar de ocupar a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, os jogadores do Botafogo fizeram um apelo para que ela seja maior do que a do Flamengo, no clássico pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Jorginho Paulista frisou que a equipe precisa de incentivo, principalmente, porque o Alvinegro tem apenas um ponto de vantagem sobre o adversário e, uma derrota, poderá recolocá-lo na zona de rebaixamento do Nacional. "Os torcedores precisam comparecer para nos dar uma força. Estamos em um momento melhor do que o Flamengo e precisamos aproveitá-lo", destacou Jorginho Paulista. "Todos podem ter a certeza de que em campo atuaremos com garra, motivados e seremos audaciosos na busca pela vitória." Jorginho Paulista ainda afirmou que a "boa fase" dos laterais do Botafogo - o outro é o direito Rui - pode ser fundamental para assegurar a vitória. Assegurou que ambos os jogadores foram orientados pelo técnico alvinegro Paulo Bonamigo a se movimentarem e procurarem auxiliar as jogadas ofensivas. No treino desta sexta-feira, no Estádio do Caio Martins, em Niterói, grande Rio, a principal preocupação do técnico do Botafogo foi a de treinar a marcação do time. O treinador concentrou titulares e reservas em apenas uma metade do campo e exigiu que os jogadores limitasse ao máximo os espaços cedidos ao adversário. Após a movimentação, alguns atletas prosseguiram treinando cobranças de faltas e pênaltis.