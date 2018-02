Botafogo pede tempo para pagar salários atrasados A diretoria do Botafogo pediu mais um crédito de confiança aos jogadores, por causa do atraso no pagamento dos salários. Os atletas não recebem desde janeiro, enquanto os demais funcionários do clube vivem esse drama desde dezembro. Líder do elenco, o atacante Dodô disse acreditar que os dirigentes vão cumprir o acordo. Ele, porém, lamentou o problema. ?A gente quer trabalhar e estar em dia com as contas, dar satisfação às pessoas em casa. Aqui não tem sido assim, mas estamos dando um crédito aos dirigentes?, avisou o jogador. Enquanto isso, o técnico Cuca prepara o time para o jogo de quinta-feira, contra o Ceará, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Como venceu a primeira partida por 2 a 1, em Fortaleza, o Botafogo joga pelo empate para ir às oitavas-de-final do torneio. Apesar da vantagem do empate, Cuca quer o seu time jogando no ataque. A ordem é sufocar o Ceará e tentar conseguir uma boa vantagem já no primeiro tempo, para poder administrar na etapa final.