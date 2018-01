Botafogo pega Ceará e tenta seguir líder O Botafogo busca manter a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro enfrentando o Ceará, às 20h30, em Caio Martins. Beneficiado pela derrota do Marília-SP para o Avaí e torcendo por um tropeço do Sport contra o Londrina, o Alvinegro também quer evitar a perda da invencibilidade no seu estádio. Até agora, foram dois empates e uma vitória na competição. Com a ausência do volante Fernando, suspenso, o técnico Levir Culpi escala o meia Almir no time titular. O jogador tem sido o destaque do Botafogo nos últimos jogos e terá a oportunidade de mostrar ao treinador que tem condições de ficar com a vaga nas próximas partidas. Levir também vai efetuar uma outra modificação na equipe, mas de ordem tática. O volante Túlio atuará mais recuado, participando menos das jogadas de ataque, ao lado de Valdo. Almir e Camacho serão os responsáveis em municiar os atacantes Dill e Fábio. "Como o Valdo apóia o ataque mais do que o Fernando, vou me preocupar com a cobertura dos zagueiros e do Daniel (lateral-esquerdo)", disse Túlio, reconhecendo que, desta maneira, terá menos chances para marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. O jogador também negou ter sido procurado pelo presidente do Goiás, Raimundo Queiróz, para voltar ao clube. "Soube do interesse, mas esse assunto não mexe comigo. Meu objetivo, no momento, é manter o Botafogo na liderança da Série B", afirmou o jogador, que frisou gostar muito do time goiano, que o revelou para o futebol.