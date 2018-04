Botafogo pega lanterna na Copa FPF Com um aproveitamento de 100% na segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, o Botafogo enfrenta nesta sábado o Rio Claro, às 17 horas, em Ribeirão Preto. Os dois times estão em situações opostas no Grupo 12. O time da casa é o líder, com seis pontos, enquanto o adversário, é o lanterna, sem nenhum ponto somado. Inovando e tentando chamar mais público para a partida deste sábado, a diretoria do Botafogo irá promover o sorteio de duas bicicletas e três telefones celulares. O jogo será transmitido pela Rede Vida de Televisão. No domingo, serão disputados nove jogos: Guarani x Santos; Mirassol x Portuguesa; Sertãozinho x Bandeirante; Ponte Preta x XV de Piracicaba; União São João x Comercial; ECO-Osasco x Santo André; Juventus x América; Atlético Sorocaba x Marília e Taubaté x Barretos. O Corinthians joga na segunda-feira, às 15 horas, diante do Ituano. Na terça-feira, a partir das 20 horas, União Barbarense recebe o Noroeste, completando a terceira rodada da segunda fase.