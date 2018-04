Botafogo pensa em contratar zagueiros argentinos

Pelo visto, a derrota traumática para o River Plate por 4 a 2, em 27 de setembro, que eliminou o time da Copa Sul-americana, ainda repercute no Botafogo. Na época, o vice-presidente de futebol, Carlos Augusto Montenegro, acusou os jogadores de covardes e disse que queria um time de homens para o ano que vem. Fato é que o clube está de olho em jogadores argentinos para a disputa da temporada 2008, mais especificamente zagueiros. Ricardo Rotenberg, colaborador do Botafogo, retorna nesta quarta-feira da Argentina, onde assistiu a partidas do campeonato do país, com uma pequena lista de possíveis reforços. Além de ser uma alternativa para a carência de bons nomes do mercado brasileiro, os dirigentes do clube acreditam que atletas sul-americanos trarão o espírito de luta que julgam ter faltado à equipe deste ano. O perfil dos novos contratados que o técnico Cuca quer também inclui alta estatura e durabilidade. Dentre os reforços com acerto próximo estão os laterais Zé Carlos, do Cerezo Osaka do Japão, e Triguinho, do São Caetano, e o meia Túlio, do Coritiba.