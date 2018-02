Botafogo pensa na contratação de goleiro argentino

Depois de tentar Carini, a diretoria do Botafogo está perto de acertar a contratação do goleiro Castillo, do Peñarol, do Uruguai. O nome de Castillo apareceu com força ao saber que Carini também seria do interesse do rival Fluminense, que, assim como o Botafogo, procura por um goleiro para assumir a camisa 1 para a próxima temporada. Curiosamente, Castillo pode ser o terceiro reforço argentino do Botafogo, que já contratou o zagueiro Ferrero e com o atacante Escalada. A intenção de trazer jogadores estrangeiros surgiu por dois motivos: o preço (mais barato pela valorização do Real) e pelo fato de que o técnico Cuca pretende contar com jogadores acostumados a competições sul-americanas, para evitar o vexame da Copa Sul-Americana deste ano, quando sofreu uma virada histórica para o River Plate.