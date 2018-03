Botafogo pensa na liderança em casa O Botafogo enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 16 horas, em Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro, pensando na liderança da competição. O Alvinegro ocupa a segunda colocação, com 18 pontos, um apenas atrás do Náutico, e torce para um tropeço do time pernambucano, que enfrenta o Vila Nova-GO. Apesar de atuar em casa, jogadores e comissão técnica sabem que esta pode ser a última partida no Caio Martins antes da provável suspensão do estádio por causa do acidente ocorrido no sábado passado, quando um morteiro disparado por um torcedor, atingiu o goleiro do Remo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar o caso na próxima segunda-feira. Outra preocupação gira em torno do atacante Roberto Santos. O jogador é o artilheiro da Série B, com nove gols, e foi muito elogiado pelo zagueiro Sandro. "Ele tem ótimas qualidades e é muito rápido. Temos que marcar forte para conseguir a vitória", afirmou o atleta que, apesar de atuar na defesa, já marcou três vezes contra o time pernambucano. Mas, se por um lado os jogadores estão preocupados com o atacante adversário, por outro o retrospecto da dupla de zaga formada por Sandro e Edgar é amplamente favorável ao Botafogo. Com eles em campo, o Alvinegro segue invicto na competição. E mais. Só sofreu dois gols, ambos na partida com o União São João. Nesta sexta-feira, o técnico Levir Culpi confirmou que Edvaldo e Dill serão os dois atacantes do Botafogo. Leandrão, recuperado de dores no joelho esquerdo, fica no banco de reservas.