Botafogo perde amistoso no Chile O Botafogo perdeu na noite desta sexta-feira o primeiro jogo que disputou em 2005, por 1 a 0 para o Everton, do Chile, em amistoso disputado na cidade de Viña del Mar, no Estádio Sausalito. O gol do time local foi marcado por Estay, aos 28 minutos do primeiro tempo da partida. Agora, o Botafogo continua no Chile e volta a jogar na terça-feira, contra o Universidad Católica.