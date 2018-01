Botafogo perde chance de ser líder O Botafogo perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, ao empatar neste sábado com o Brasiliense, por 1 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro. Com esse resultado, o Alvinegro alcançou a terceira colocação, com 25 pontos, até os jogos deste domingo pela 14.ª rodada. Já o time de Brasília comemorou mais um ponto na tabela ? soma agora 17. ?O Botafogo lutou, mas não deu. Perdeu dois pontos em casa, mas não pode abaixar a cabeça?, declarou o lateral-direito César Prates, que, logo no início do jogo, mostrou que a sorte está a seu favor. Ele cobrou mal a falta, mas a bola desviou no zagueiro Jairo e enganou o goleiro Eduardo: 1 a 0, aos cinco minutos. Dos 23 gols marcados pelo Botafogo no Brasileiro, este foi o 17.º em bola parada e o sexto de César Prates de falta. ?A fase é maravilhosa, tomara que continue assim?, declarou César Prates, saudado pela torcida. O Brasiliense não jogava bem até sofrer o primeiro gol, mas depois acordou e passou a criar algumas jogadas de perigo. Em um delas, o meia Marcelinho Carioca balançou a rede adversária, após vistosa tabela com o volante Pituca e o atacante Oséas: 1 a 1, aos 31 minutos da etapa inicial. ?Tivemos a chance de ganhar, mas todo mundo está de parabéns?, disse Marcelinho. Alex Alves, artilheiro alvinegro com oito gols de pênaltis, não teve a mesma eficiência com a bola rolando. Acertou uma bola no travessão e, em outro lance, livre de marcação, finalizou mal à frente do goleiro Eduardo. Seu companheiro de ataque, Reinaldo, quase fez um golaço de bicicleta.