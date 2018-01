Botafogo perde em casa para o Ceará Em noite de sexta-feira 13, a supersticiosa torcida do Botafogo viu o então líder da Série B do Campeonato Brasileiro perder para o Ceará por 2 a 0, no Estádio de Caio Martins, em Niterói. E o pior e mais cruel para a equipe carioca: quem impediu qualquer reação do time foi um sujeito que assina a súmula dos jogos com a alcunha de Garrinchinha, nome do maior ídolo da história do Botafogo. Foi dele, o do Garrinchinha que não tem pernas tortas, o segundo gol do Ceará, no momento em que os visitantes eram bastante pressionados. O Botafogo começou a todo vapor. Logo com um minuto de jogo, chegou três vezes com perigo à área adversária. Mas o time carioca atuava com afobação. No ímpeto de abrir logo o placar, errava passes e atuava à base da correria. O Ceará explorava os contra-ataques e tinha em Nenê o jogador mais perigoso. Numa investida rápida, ele criou ótima oportunidade, mas o zagueiro Gilmar conseguiu evitar o gol. Aos poucos, a torcida do Botafogo, que lotou o estádio, foi perdendo a paciência. O atacante Dill ainda tentou marcar de bicicleta. Recebeu aplausos. Foi apenas um lance isolado no primeiro tempo. Enquanto o Botafogo buscava o gol de forma atabalhoada, o Ceará defendia-se com muita disposição e continuava apostando nos contra-ataques. Como numa jogada em que João Marcelo chutou bem e Max fez boa defesa. No início do segundo tempo, o técnico Levir Culpi substituiu Camacho por Gedeil e Fábio por Leandrão. Quis dar novas opções à equipe. O Botafogo tocava muito a bola e não chutava a gol. E não esperava outro ataque em velocidade de João Marcelo. Foi aos 20 minutos do segundo tempo. O lateral avançou pela esquerda e chutou de direita. A bola desviou em Gilmar antes de entrar. Pouco depois, França dava a vez a Garrinchinha, que chegou a ser ironizado quando pisou o gramado. Aos 24, ele aproveitou cruzamento de Nenê e marcou o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Em protesto, um torcedor do Botafogo, mais exaltado, tirou a camisa e a arremessou em campo. Era a de número 7, a que pertenceu a Garrincha.