Botafogo perde em casa pela Copa FPF O Botafogo foi derrotado pelo Rio Claro por 3 a 2 em pleno Estádio Santa Cruz, na tarde deste sábado, pela terceira rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. Mesmo com a derrota em casa, o Botafogo permanece na primeira posição do Grupo 12, com seis pontos, enquanto o Rio Claro chega aos quatro pontos e fica na segunda colocação. Os visitantes saíram na frente, com um gol de Dener, aos 19 minutos. O empate do Botafogo só saiu aos 41 minutos, com Neto, cobrando falta. Na etapa final, o Botafogo ainda melhorou um pouco, mas não o suficiente. O time até criava chances, mas não conseguia transformá-las em gols. Mesmo assim, o Botafogo ainda conseguiu a virada, com Douglas Martins, aos 14 minutos. Só não esperava a reação do visitante com Vinícius, aos 37, e Lucas Bahia, aos 41, revertendo a situação a favor do Rio Claro e dando números finais ao jogo. Esta rodada da Copa FPF tem ainda nove jogos neste domingo, um na segunda-feira e outro na terça-feira.