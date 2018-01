Botafogo perde Guilherme para estréia O atacante Guilherme vai desfalcar o Botafogo na estréia contra o Internacional, domingo, no Estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele sofreu um estiramento na coxa direita durante o treino de segunda-feira e, segundo os médicos do clube, não terá condições de jogo. Caio deve ficar com a vaga. Se o técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, perdeu Guilherme para o jogo de estréia, recebeu em troca três reforços. O meia Gláuber e o volante Jonilson se apresentaram nesta terça-feira em General Severiano juntamente com o meia Joilson, ex-jogador da Cabofriense - clube pelo qual PC Gusmão treinou no Campeonato Carioca. Gláuber e Jonilson, que foram vice-campeões estaduais pelo Volta Redonda, podem ser titulares. Já Joilson tem de melhorar a parte física, pois não jogo uma partida oficial há pelo menos 15 dias. "Espero manter o trabalho que fiz no Volta Redonda. Prometo trabalhar firme e forte", declarou Gláuber, de 21 anos. As palavras de Jonilson são semelhantes às proferidas por seu companheiro. "É bom ter um trabalho reconhecido. Agora é a nossa vida. Quero ajudar a equipe carioca a ter grandes conquistas".