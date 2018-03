Botafogo perde jogo e anuncia Luizão Em meio ao anúncio da contratação do atacante Luisão, o Botafogo ficou mais longe da classificação às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Hoje, o Alvinegro foi derrotado pela Cabofriense, por 2 a 0, no Estádio Correão, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ao final da partida, torcedores invadiram o campo para tentar cobrar mais disposição dos jogadores. O resultado deixou o Botafogo em terceiro lugar no Grupo A, com cinco pontos. Três a menos que o Americano e quatro atrás do líder Vasco. Domingo, o Alvinegro terá um clássico pela frente. O adversário será o Flamengo, que ainda sonha com a classificação no Grupo B. Além de vencer o Rubro-Negro, o time do técnico Levir Culpi terá que torcer contra as duas equipes que estão na sua frente. A Cabofriense abriu o placar logo aos 9 minutos. O volante Bechara cobrou escanteio, o goleiro Max se atrapalhou com o sol e acabou sofrendo um gol olímpico. O Botafogo não conseguia evitar a forte marcação do adversário e buscava o empate em finalizações de longe. A melhor oportunidade do Alvinegro aconteceu no fim da primeira etapa. Camacho chutou e o goleiro Adriano espalmou para fora. No segundo tempo, o Botafogo não melhorou. A Cabofriense, por sua vez, perdia várias chances seguidas. Até que, aos 47 minutos, o atacante Filip aproveitou a sobra depois que a bola bateu na trave, em chute de Esquerdinha, e marcou o segundo gol da partida. Luizão - A diretoria do Botafogo apresenta amanhã, às 10 horas, na sede de General Severiano, em Botafogo, na zona sul, o atacante Luizão. De acordo com o presidente Bebeto de Freitas, o jogador ficará no clube até 2005, com possibilidade de prorrogar o contrato até o final do mesmo ano. O atleta rescindiu contrato com o Hertha Berlim, da Alemanha.