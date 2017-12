Botafogo perde Leandrão para time coreano Os planos do Botafogo de contar com o atacante Leandrão na temporada 2004 caíram por terra. O Internacional-RS, dono dos direitos federativos do jogador, recebeu uma proposta do Busan, da Coréia do Sul, e negociou o atleta. Os coreanos vão pagar US$ 400 mil pelo empréstimo de um ano. O Botafogo tinha até 31 de dezembro para pagar R$ 200 mil e, assim, garantir a permanência de Leandrão por mais um ano. Como o presidente Bebeto de Freitas já havia declarado que o Alvinegro não tinha o dinheiro, os dirigentes do Internacional acharam por bem aceitar a proposta coreana. Com isso, a equipe carioca parte em busca de um substituto. O nome preferido é o de Guilherme, que já atuou no Vasco e no Atlético-MG, e atualmente defende um time da Arábia Saudita. O problema é o alto salário do jogador. Nesta terça-feira, a diretoria pagou os funcionários, que vão terminar o ano com todos os compromissos saldados. Com relação aos atletas, falta o pagamento do 13º.