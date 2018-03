Botafogo perde mando de uma partida O Botafogo foi punido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda do mando de campo em um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ainda terá que pagar uma multa no valor de R$ 30,00. Com isso, o time terá que enfrentar o América-MG, no dia 19, em um estádio com pelo menos 300 quilômetros de distância do Caio Martins, em Niterói. A punição ocorreu porque um torcedor lançou um foquete no campo, na vitória do Botafogo sobre o Remo, por 3 a 1, no dia 28 de junho. O goleiro do time visitante alegou ter sido atingido por estilhaços do artefato e a partida ficou paralisada por mais de cinco minutos. A decisão foi baseada na análise da fita do jogo.