Botafogo perde na estréia do Carioca Sob o coro de "ão, ão, ão, segunda divisão", da torcida adversária, alusivo ao reabaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo amargou uma derrota em sua estréia no Campeonato Carioca, neste domingo, em Moça Bonita: 2 a 1 para o Bangu. Apático em campo, o Alvinegro não conseguiu organizar jogadas em campo e seu técnico, Levir Culpi, assistiu tranqüilamente ao vexame da equipe. Afinal, ele próprio já admitiu as deficiências da equipe e afirmou esperar as possíveis má atuações. Durante o primeiro tempo, tanto Bangu quanto Botafogo travaram um duelo para decidir quem cometia mais erros. A disputa da bola ficou concentrada no meio-de-campo e poucas vezes os times conseguiram finalizar suas jogadas. O primeiro chute ao gol do Alvinegro aconteceu só aos 30 minutos, sem perigo para o goleiro Braz. No segundo tempo, o Bangu que já havia sido melhor na primeira etapa, por causa de sua maior objetividade, marcou seu gol logo aos 10 minutos. O meia Léo cobrou uma falta da entrada da área e foi beneficiado por uma falha do goleiro Max. Mesmo em desvantagem, o Botafogo não esboçou reação. Desperdiçou uma boa jogada de ataque com o meia Camacho e continuou cometendo erros de marcação. Em uma linha de impedimento mal feita, aos 32 minutos, o meia Edílson recebeu a bola pela direita, entrou na área e passou a bola para o atacante João Rodrigo, que tocou e aumentou a vantagem do Bangu. Depois do gol, o Bangu passou a atuar com um jogador a menos, porque o volante Hélder foi expulso pelo árbitro Luiz dos Santos. A desvantagem numérica fez com que o time optasse por atuar defensivamente, dando chances ao Botafogo. Assim, aos 40 minutos, o meia Renatinho sofreu pênalti do lateral-direito Marquinhos. O atacante Fábio cobrou e diminuiu para o Alvinegro. Em outro jogo disputado neste domingo, pela rodada de abertura do campeonato, Madureira e Cabofriense empataram por 2 a 2.