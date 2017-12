Botafogo perdoa zagueiro Váldson O zagueiro Váldson, um dos principais jogadores do Botafogo, foi reintegrado ao elenco, hoje. O jogador havia ?trocado farpas? com o presidente do clube, Mauro Ney Palmeiro, mas foi perdoado pelo dirigente. "Todos sabem que não guardo mágoas. O mais importante é que ele vai disputar o campeonato nacional pelo Botafogo", disse. O dirigente, no entanto, ainda não descartou negociar o passe de Váldson, caso seja interessante para o Alvinegro. Palmeiro que contratar alguns jogadores do Flamengo e está tentando envolver o zagueiro em um troca-troca, por empréstimo com o Rubro-Negro. Ele ainda informou que o passe do atacante Rincón foi oferecido ao Botafogo, mas por causa da grave situação financeira, dificilmente a transação acontecerá. A previsão é de que o técnico Paulo Autuori assuma o comando da equipe no dia 23.