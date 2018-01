Botafogo pode anunciar novo técnico O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, ainda não divulgou o nome do novo treinador do time para a próxima temporada. A tendência é a de que ele o faça amanhã, durante entrevista coletiva numa pizzaria, na zona sul do Rio. A princípio, o dirigente vai falar sobre a tentativa de virada de mesa no Campeonato Brasileiro, mas pode aproveitar a ocasião para falar do técnico. Além disso, Bebeto pode divulgar o balanço sobre a situação financeira do Botafogo. Com esses dados em mãos e com o treinador escolhido, o dirigente dará início a reformulação do elenco alvinegro.