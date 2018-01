Botafogo pode desistir do octogonal O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, afirmou nesta terça-feira que o Alvinegro pode desistir da disputa do octogonal do Campeonato Estadual por causa dos problemas financeiros. Segundo o dirigente, as dificuldades se agravaram com a derrota para o América, por 1 a 0, pelo Torneio Rio-São Paulo, no dia 31 de março. Mauro Ney disse que se o Botafogo tivesse derrotado o América, teria ficado entre os quatro primeiros colocados e se classificado para a segunda fase da competição. Ou então, entre os seis primeiros, obtendo assim a classificação à Copa dos Campeões. Caso tivesse obtido sucesso, o Alvinegro garantiria o recebimento dos prêmios que serviriam para pagar os salários atrasados. Na segunda-feira, o técnico Abel Braga foi obrigado a cancelar o treino da tarde por causa dos salários atrasados. Os jogadores do Botafogo alegaram não ter mais dinheiro para colocarem combustível em seus carros, além de não poderem arcar com as despesas de alimentação.