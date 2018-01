Botafogo pode disputar finais no Maracanã Já classificado matematicamente à próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode optar por atuar fora do Caio Martins, no quadrangular. Por causa da irregularidade do time no estádio - são quatro vitórias em nove jogos - a diretoria estuda a transferência das partidas para o Maracanã. "Se tivéssemos vencido mais no Caio Martins, ninguém estaria fazendo este tipo de comentário", disse o técnico Levir Culpi, lembrando logo em seguida que o Maracanã "tem um dos melhores campos do mundo". O treinador, porém, reconhece que haverá um aumento nos gastos caso a mudança ocorra realmente. Para a partida de sábado contra o Gama, pelo Brasileiro, Levir já confirmou que o lateral-esquerdo Jorginho Paulista será mantido no time titular. O jogador foi muito vaiado no empate com o Caxias e acabou substituído. Levir disse confiar no potencial do atleta.