Botafogo pode emprestar Rodrigo O meia Rodrigo deve ter seu passe envolvido em uma troca-empréstimo com o meia Alexandre e o lateral-esquerdo Sissinho, ambos do Atlético-MG. O time permanece treinando na concentração da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, na região Serrana, onde realiza sua pré-temporada até o dia 13. Por causa da contusão do goleiro Vágner, Kleber foi a novidade do time durante o coletivo desta terça-feira.