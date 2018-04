Botafogo pode estrear sem Vágner O time do Botafogo está fazendo a pré-temporada na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. O goleiro Vágner se contundiu durante o treinamento e passou a ser dúvida para a estréia do time no Rio-São Paulo, contra o Americano, no estádio Godofredo Cruz, em Campos. O meia Rodrigo continua com a situação indefinida e tem propostas de outros clubes. Ele treinou normalmente com os demais jogadores e evita falar sobre possíveis transferências. O jogador Romeu, contratado junto ao Corinthians, se apresentou e o clube espera agora por Carlinhos.