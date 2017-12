Botafogo pode fechar parceria O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, informou nesta segunda-feira que pretende anunciar uma parceria para o clube ainda esta semana. O dirigente se mostrou confiante quanto ao contrato que poderá livrar o clube do "caos financeiro em que se encontra". O volante Dioni e o atacante Assis se apresentaram, hoje, ao Botafogo. Os jogadores tiveram seus passes contratados do Pelotas.