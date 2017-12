Botafogo pode ficar a um ponto da vaga O Botafogo enfrenta neste domingo o Marília, às 16h, no Caio Martins, pensando na vitória para ficar somente a um ponto da classificação matemática à próxima fase da série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está sendo considerado pela equipe como um dos mais difíceis da competição, porque o time paulista é a defesa menos vazada, além de ser o quarto colocado na tabela, com 24 pontos, sete a menos que o Alvinegro, o líder. Mas um dos trunfos do Botafogo é o ataque, o mais positivo da disputa. Para formar a dupla ofensiva alvinegra, o técnico Levir Culpi escalou Edvaldo e Dill. "Nossa liderança é ilusória, porque na segunda fase tudo vai começar do zero. Por isso, vamos buscar a classificação o mais depressa possível", afirmou Dill. O lateral Jorginho Paulista vai fazer a sua estréia pelo clube, atuando improvisado no lado direito do campo. Esta foi a solução encontrada por Culpi, porque Daniel está recuperado de contusão e volta ao time na lateral-esquerda. Já Camacho será escalado como titular no meio-de-campo e atuará no lugar de Almir. "A lateral-esquerda agora está bem. Estou indo para o meio e é muito bom saber que o Levir está confiando no meu trabalho", disse Camacho, que vinha sendo substituindo de Daniel. A presença de Culpi no banco de reservas para comandar a equipe é uma incógnita. Na sexta-feira, o pai do técnico morreu e, talvez, Luiz Mater, seu auxiliar, seja o responsável por dirigir o time contra o Marília.