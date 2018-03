Botafogo pode ir à Justiça contra o Flu Com a confirmação de que a última rodada da Taça Rio será realizada no domingo, com todos os jogos às 16 horas, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, estuda a melhor atitude a ser tomada. O dirigente não aceita que Fluminense e Americano se enfrentem no Estádio de Moça Bonita em vez do Maracanã. O Alvinegro disputa uma das vagas do Grupo A com o time de Campos. Amanhã, Bebeto vai anunciar a posição do Botafogo sobre o assunto e se o clube vai entrar na Justiça. Mas a equipe de General Severiano também terá amanhã o seu momento de alegria. O recém-contratado Luizão se apresentará ao técnico Levir Culpi e será submetido a testes físicos orientados pelo preparador físico Altamiro Bottino. Com o resultado dos exames, a comissão técnica vai definir a programação de treinos a ser realizada com o atacante.