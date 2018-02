Botafogo pode perder Carlos Alberto O meia Carlos Alberto, do Botafogo, reiterou nesta segunda-feira que tem uma proposta de transferência para o Flamengo e que o presidente Bebeto de Freitas está se recusando a liberá-lo. De acordo com o jogador, no contrato assinado com o Alvinegro há uma cláusula que versa sobre o assunto. Caso algum clube da Primeira Divisão manifestasse interesse no atleta, os dirigentes teriam que dar sua liberação. ?O Bebeto não está aceitando porque alega que vai perder um jogador de uma posição sem peças de reposição", afirmou Carlos Alberto, que não descartou a possibilidade de entrar na Justiça para conseguir a liberação. ?O Botafogo foi o clube que me projetou, tenho muito a agradecer, mas preciso fazer minha independência financeira." Ele não tem interesse em jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time voltou a treinar em Caio Martins visando a estréia no Brasileiro da Segunda Divisão no dia 18 de abril. As obras no estádio estão praticamente prontas e a diretoria espera que elas estejam concluídas ainda esta semana. O zagueiro Edgar, contratado ao Atlético-MG, adiou sua apresentação para esta terça-feira por causa de detalhes no acerto da negociação.