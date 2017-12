Botafogo pode perder mais um jogador Depois do atacante Leandão, que deve acertar com um clube da Europa, o Botafogo pode perder mais um jogador para a temporada 2004, quando estará de volta à elite do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Daniel, que tem o passe vinculado ao Madureira, tem propostas de times da Grécia e do México e ainda não definiu o seu destino. O jogador vai se reunir com o presidente do Alvinegro, Bebeto de Freitas, na sexta-feira. "Se depender de mim, não saio do Botafogo. Tenho uma ligação muito forte com o clube e desde criança freqüento o Caio Martins. A decisão final está nas mãos do Madureira", disse Daniel. Com relação a Leandrão, o empresário do atleta, Jorge Machado, está na Europa negociando com um clube da Alemanha. O nome não foi revelado.