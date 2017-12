Botafogo pode renovar com zagueiro Edgar O Botafogo pode garantir nesta semana a permanência de mais um dos jogadores responsáveis pela volta do time à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O presidente Bebeto de Freitas vai conversar com dirigentes do Atlético-MG para definir o novo contrato de empréstimo do zagueiro Edgar. De férias em Belo Horizonte, o jogador ficou contente com a notícia. "O trabalho realizado no Botafogo é muito sério e mostrou a disposição do clube em voltar à elite do futebol no ano do centenário", afirmou Edgar, que recusou uma proposta de uma equipe do México. Já o atacante Leandrão está cada vez mais longe do Alvinegro. Bebeto ainda não pagou R$ 200 mil ao Internacional, dono dos direitos federativos do atleta, e pode perder o jogador para o Corinthians ou para uma equipe da Coréia do Sul.