Botafogo pode ter time misto no jogo contra o Nova Iguaçu O técnico Cuca e a diretoria do Botafogo estudam a possibilidade de levar a campo um time misto na última rodada da fase classificatória da Taça Rio, domingo, contra o Nova Iguaçu. O jogo será disputado no Estádio Giulite Coutinho, do América, na Baixada Fluminense. O Botafogo lidera seu grupo, com 12 pontos, mas ainda pode perder a vaga, embora essa hipótese seja muito remota - dependeria de uma combinação absurda de resultados. E como o Nova Iguaçu já está rebaixado para a Segunda Divisão do futebol carioca, o jogo teria poucos atrativos. Cuca quer o time titular descansando para a fase final do segundo turno do Campeonato Carioca - nesta terça, alguns jogadores reclamavam de cansaço muscular, provocado pelo esforço no clássico de domingo, contra o Vasco.