Botafogo pode ter Valdo contra o Marília A expectativa no Botafogo é pela participação do meia Valdo na partida de terça-feira, com o Marília, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O técnico Levir Culpi disse que a ausência do atleta prejudicou muito a equipe no empate de sábado com o Palmeiras. "O Valdo articula o time, tem um toque fácil, a bola com ele gira com mais facilidade, além de ser bom nas cobranças de falta", comentou o treinador, adiantando que Dill, autor do gol alvinegro contra o Palmeiras, será mantido na equipe se Valdo não apresentar condições. O meia fraturou o antebraço esquerdo num choque casual no treino de sexta-feira. Com uma proteção no local, ele pode até jogar, desde que aprovado na avaliação médica que será feita nesta terça-feira. Enquanto isso, Valdo tem de ficar com o braço erguido e movendo os dedos da mão esquerda, o que evitaria um inchaço no local. "Do jeito que a tala foi colocada, não sinto tanto incômodo", declarou. "Estou otimista, mas consciente de que não posso forçar uma situação e prejudicar o time." A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de punir o Marília com a perda do mando de campo por um jogo, por causa de incidentes na partida anterior, contra o próprio Botafogo, e as declarações do técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, de que usaria o fato para motivar sua equipe, não vão fazer diferença no jogo de terça, segundo comentaram atletas do Botafogo. "Não temos nada a ver com tapetão e chegamos até a fase final por nossos méritos", disse o meia Almir. "Se eles vão atuar motivados por essas coisas, nós também vamos entrar em campo dispostos a dar tudo para vencer", disse o zagueiro Sandro. Para Levir, a partida com o Marília dever ser mais técnica que a anterior. Mas disse estar certo de que o adversário vai exercer marcação forte e parar os lances com faltas. O lateral-direito Márcio Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e vai desfalcar o Botafogo. Levir Culpi disse que tem algumas alternativas para substituí-lo. O mais cotado para entrar no lugar de Gomes é o jovem Eliseu. O treinador tem outra preocupação para a continuidade do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Leandrão está nos planos do técnico da seleção sub-20, Marcos Paquetá, para a disputa do Mundial da categoria. Se for convocado esta semana, poderia desfalcar o Botafogo nas últimas três partidas da competição.