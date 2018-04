Botafogo pode ter volta de garotos para pegar o Bangu

O trio de garotos voltou da disputa do Sul-Americano Sub-20 e foi frequentemente titular na reta final do Brasileiro do ano passado. Seedorf, por enquanto, segue de fora e sequer treinou nesta terça, tendo sido liberado para faltar à atividade por questões pessoais.

"Acho que a briga vai ser boa. É bom ter dentro do elenco muitos jogadores que podem estar entre os 11. Ainda tem o Rodrigo Defendi e o André Bahia (além do jovem Matheus). É uma boa dor de cabeça para o Oswaldo e o Botafogo sai ganhando", comentou o recém-chegado Bolívar, destacando uma disputa ainda mais acirrada para a zaga.

Jadson tem retorno ao time titular quase garantido, com a confirmação de uma lesão muscular do volante Renato. No ataque, Bruno Mendes também deve retomar o posto. Na atividade desta terça, sob chuva, Oliveira não deu pistas da formação principal, realizando apenas um treino técnico.