Botafogo pode ter volta de Váldson O zagueiro Váldson deve voltar ao time principal do Botafogo, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, no Ceará. O jogador vem atuando pelo Campeonato Carioca e disse estar pronto físico e tecnicamente para reestrear na equipe. Depois do empate por 1 a 1 contra o Bangu, pelo Torneio Rio-São Paulo, o técnico Abel Braga mostrou irritação com a defesa do Botafogo. O treinador ainda não decidiu quem deixará o time para dar lugar a Váldson. "Enfrentei o Fortaleza, durante dois anos, quando defendia o Ceará", disse o zagueiro. "Eles vão vir para cima."