Botafogo põe Juventude como favorito A ordem no Botafogo é passar a responsabilidade pela vitória para o adversário. O técnico Paulo Bonamigo apontou nesta sexta-feira o Juventude como favorito para o jogo contra a equipe carioca, domingo, em Caxias do Sul. Para ele, a campanha do time sulista neste Campeonato Brasileiro comprova a sua afirmação. Mas acha também que o Alvinegro vive um bom momento e pode sair de campo com os três pontos. "Não dá para comparar os times individualmente. Quantas vezes vemos equipes melhores, mas que não se encaixam", declarou Bonamigo, que cobrou concentração dos jogadores. "Para finalizar bem é preciso ter qualidade e concentração". Ricardinho, recuperado de contusão, treinou bem nesta sexta-feira e confirmou escalação ao lado de Alex Alves no ataque. Schwenck fica como opção para o segundo tempo, conforme ocorreu na vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, na última rodada.