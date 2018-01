Botafogo poupa gramado de Caio Martins Os jogadores do Botafogo treinaram nesta quarta-feira no campo do Tio Sam, em Niterói, porque o gramado de Caio Martins passa por reformas. O time se prepara para a estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Vila Nova-GO. Embora as obras estruturais do estádio Caio Martins já tenham sido finalizadas, o gramado ainda está sendo recuperado. A inauguração está prevista para o dia 1° de maio, data em que o Botafogo fará sua segunda partida pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, contra o Goiás. "Somente às vésperas da partida nós utilizaremos o gramado. A intenção é a de que o gramado de Caio Martins se torne um dos melhores do Brasil", disse o técnico Levir Culpi.