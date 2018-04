Botafogo poupará dupla de ataque na Sul-Americana

Os dois jogadores ainda se recuperam de contusões e deverão treinar em três períodos durante a semana para ficarem à disposição do técnico Estevam Soares para o confronto diante do Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto Victor Simões ainda está em tratamento por conta de uma lesão na coxa esquerda, que o deixou de fora do jogo do último domingo, contra o Santos, Reinaldo se recupera de dores musculares, que o incomodam desde o treino de sexta.

O Botafogo é apenas o 18.º colocado do Brasileirão, com 25 pontos, e precisa de uma série de vitórias para se afastar da ameaça de rebaixamento. Já na Sul-Americana, o clube carioca começa o duelo contra o Emelec nesta quarta, em casa, no Engenhão. A partida de volta entre as equipes está marcada para o dia 30, em Guayaquil.