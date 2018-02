Botafogo precisa reagir, diz treinador Pressionado pela má campanha, o técnico do Botafogo, Mauro Galvão, admite que o time precisa vencer o Paraná, sábado, no Estádio Pinheirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar sair da zona do rebaixamento. Na opinião do treinador, o Alvinegro tem a obrigação de pelo menos fazer uma campanha regular na competição, no ano de seu centenário. "Temos de começar a vencer para sairmos dessa incômoda posição no Brasileiro. O mais importante é dar o primeiro passo e, em seguida, fazer uma campanha que não decepcione o torcedor", disse Mauro Galvão. O clube carioca ocupa a 23ª posição na tabela de classificação do Brasileiro, com apenas 4 pontos conquistados em oito partidas realizadas. Nesta segunda-feira, Almir pediu a Mauro Galvão para voltar a atuar no meio-de-campo, onde foi o destaque da equipe na Série B do ano passado.