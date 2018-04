Botafogo prega cuidado diante do Santos sem Neymar

Com o Engenhão ainda interditado, o Botafogo mais uma vez terá de mandar seu jogo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). "Temos de encarar o Santos como uma grande equipe. Estão entre os favoritos ao título e da nossa parte temos de entrar com muita determinação e vontade para repetir nossas últimas atuações", disse o técnico Oswaldo de Oliveira.

Mesmo com a atual fase um pouco conturbada do Santos, Oswaldo de Oliveira não quer ver seu time baixar a guarda. "O Santos é um time acostumado a vencer e uma hora isso vai voltar a acontecer. Tem um técnico (Muricy Ramalho) que é uma marca do futebol brasileiro e jogadores extremamente experientes", lembrou o comandante botafoguense.

Mesmo com os salários ainda atrasados, os jogadores do Botafogo aceitaram se concentrar para o jogo desta quarta-feira, ao contrário do que aconteceu antes da estreia no campeonato, quando o grupo havia decidido viajar para São Paulo somente no dia da partida.

Autor do gol botafoguense no empate com o Corinthians, o atacante Rafael Marques pediu atenção contra o adversário desta quarta-feira. "Com o Neymar, o Santos era mais forte. Mas o Santos tem outros grandes jogadores e pode ter certeza de que no Muricy vai conversar e passar uma motivação a mais par eles", avisou.