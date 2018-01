Botafogo prepara dois reforços O técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, revelou nesta segunda-feira que está usando o seu "prestígio" na tentativa de contratar dois reforços de renome para o clube. De acordo com o treinador, o fato de ter sido auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, do Real Madrid, além de ter comandado o Vasco, Cruzeiro e Cabofriense, o facilitou nas negociações. "São dois grandes jogadores, inclusive com passagens pela seleção, e somente não falarei os nomes para evitar que as negociações sejam prejudicadas. De posso despertar o interesse de outras equipes", disse o técnico do Alvinegro. Apesar de não revelar, um atleta seria para a lateral-esquerda e outro para o meio-de-campo. "Por conhecê-los estou fazendo os contatos e os colocando para falar com o presidente do Botafogo (Bebeto de Freitas)."