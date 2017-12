Botafogo priorizará atletas da casa Depois de acertar a renovação de seu contrato por mais um ano, o técnico Abel Braga iniciou a reformulação do elenco do Botafogo. Além da dispensa de jogadores, o principal objetivo do treinador para a próxima temporada será o aproveitamento de atletas revelados nas divisões de base. Abel se reuniu com a diretoria e foi informado de algumas decisões para a temporada de 2002. Uma delas vai ser a redução da folha salarial do Departamento de Futebol, de R$ 1,1 milhão para R$ 600 mil. Outra medida é estabelecer um número máximo de 28 atletas no elenco.