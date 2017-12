Botafogo procura diretor de futebol Ao contrário do que o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, havia anunciado na semana passada, Bebeto de Freitas - atualmente dirigente do Atlético-MG - não será o diretor de Futebol do clube. Freitas pensa mais alto: quer ser candidato à presidência do Alvinegro. Agora, Palmeiro deverá começar a estudar um novo nome para o cargo.