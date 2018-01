Botafogo procura reforços no Juventus Depois de finalmente confirmar o nome de seu treinador para o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Botafogo começa a pensar nos possíveis reforços. As primeiras contratações que o técnico Ernesto Paulo vai receber devem vir do Juventus, equipe que ele dirigiu no Campeonato Paulista da Série A-2. O presidente da Euroexport, Juliano Bertolucci, empresa que administra o futebol do Juventus, admitiu que três jogadores devem defender a equipe de Ribeirão Preto no segundo semestre. "Esta negociação só deve se concretizar na semana que vem, mas três jogadores irão com certeza para o Botafogo", garantiu Bertolucci. Os mais cotados para trocarem de equipe são o zagueiro Domingos, o lateral Márcio e o meia Anderson. Existe também a possibilidade do meia Marcos Denner e do atacante Alex Alves, os principais destaques do Juventus, reforçarem o Botafogo. O time de Ribeirão Preto precisa correr atrás de reforços, já que perdeu 11 jogadores do grupo que foi vice-campeão paulista neste ano. O volante Douglas foi para o São Paulo. Chris reforçou o Coritiba. Na última segunda-feira, foi a vez do lateral Jadílson acertar com o Guarani. O talismã Gauchinho se transferiu para o Goiás, que foi o mesmo destino do técnico Lori Sandri. O atacante Robert, que defendeu a seleção sub-20 no Mundial da Argentina, foi comprado pela empresa Euroexport. Além deles, Edgard, Róbson Nese, Neto, Júnior Bahia e o experiente Toinzé deixaram o Botafogo. O goleiro Maurício, que deixou o clube no meio do Paulistão, pode voltar para o segundo semestre.