Botafogo procura substituto para Dodô Como o Botafogo perdeu o atacante Dodô, que deve se transferir para o futebol espanhol, e diretoria já começa a se movimentar para contratar um substituto. O presidente Mauro Ney Palmeiro fez uma proposta para ter o artilheiro Romário, mas tenta também o atacante Oséas. "O Oséas ficou de me dar uma resposta até sexta-feira e agora só me resta aguardar", afirmou o vice-presidente de futebol do Botafogo, Orlando Ribeiro.