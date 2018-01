Botafogo procura substituto para Valdo O dilema do técnico Paulo Bonamigo é conseguir algum substituto à altura do talento de Valdo, que se despediu do futebol com o término do Campeonato Brasileiro. Embora tenha sido reserva em algumas partidas do Alvinegro na competição, Valdo servia como referência, pelo estilo clássico de jogo e experiência. Ele também era um excelente cobrador de faltas.