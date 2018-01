Botafogo procura um novo camisa 10 A diretoria do Botafogo procura um camisa 10 para ser a referência da equipe em 2005. Mas não há pressa no anúncio do novo ídolo da torcida alvinegra, de acordo com o presidente do clube Bebeto de Freitas. O nome do craque vem sendo mantido sob sigilo. Edmundo está descartado e Ramon, até o momento, não foi procurado. Há esperança de que essa contratação possa ocorrer antes do início do Campeonato Carioca ou da Copa do Brasil. Enquanto o camisa 10 não se apresenta, a delegação do Botafogo segue domingo para Viña del Mar, no Chile, onde fará a pré-temporada até o dia 20. O elenco, a comissão técnica e os dirigentes gostaram da opção. Primeiro porque não vai representar uma despesa financeira para o clube (por ter sido uma oferta da cidade chilena) e, segundo, a infra-estrutura do local é de primeiro nível. "O Botafogo aceitou treinar na cidade chilena por causa das condições oferecidas ao time. Vai ser uma boa para unir ainda mais o grupo, que não está com a sua força máxima. Ainda vão chegar reforços", declarou o volante Túlio.