Botafogo promete acertar salários Para o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, o atraso salarial (um mês) é a causa principal da reclamação do atacante Luizão, que criticou a diretoria alvinegra após a derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no domingo. O dirigente prometeu hoje que nessa semana irá resolver essa pendência com os atletas e frisou que Luizão vem se dedicando ao máximo nos treinos e nos jogos do Campeonato Brasileiro. "A única insatisfação que tenho consciência é a questão financeira (um mês de salário atrasado). Não vamos dimensionar esse caso porque deve ser resolvido entre o atleta e o clube. Fora isso, não vejo outro tipo de problema. Vou conversar com ele para ver se há alguma coisa", declarou Bebeto de Freitas. Amanhã, o técnico do Botafogo, Mauro Galvão, vai começar a preparar a equipe para o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ocupa a lanterna da competição, com cinco pontos conquistados em dez partidas realizadas.